Названо преимущество секса на первом свидании

Секс на первом свидании помогает будущей паре понять, насколько она совместима, и его не нужно стесняться и опасаться, ведь главное в этом вопросе — быть честным с самим собой. Об этом Daily Mail рассказала коуч по отношениям и психическому здоровью Рэйчел Райт.

"Секс на первом свидании может быть полезным, если вы оба хотите им заняться. Вот в чём дело: нет "подходящего времени" для секса… Концепции "не раздавать своё молоко бесплатно" и "я ему больше не понравлюсь, если сдамся слишком быстро" устарели", — заявила Райт.

По словам коуча, именно секс на первом свидании помогает определить совместимость темпераментов партнёров, а также понять, насколько они желают дальнейшего продолжения отношений. При этом куда охотнее желают вступить в интимную близость с партнёром, причём как можно скорее, именно женщины, чтобы мужчина сразу узнал все их сексуальные предпочтения и была возможность уберечь себя от разочарования.