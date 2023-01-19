Судам могут разрешить разрывать договоры задним числом

Министерство юстиции подготовило законопроект, разрешающий судам при расторжении или изменении договоров по причине изменившихся обстоятельств определять дату, с которой обязательства сторон будут считаться прекращёнными или изменившимися. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Поправка рассматривалась 16 января на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и была одобрена. В дальнейшем документ будут обсуждать на заседании правительства, а затем его передадут в Госдуму. Согласно нынешним нормам обязательства сторон являются изменёнными или прекращёнными в том случае, если они заключили соответствующее новое соглашение, в котором допускается фиксация даты изменения или прекращения прошлого договора.

Если вопрос о пересмотре или расторжении договора решается в суде, то обязательства будут являться изменёнными или прекращёнными после вступления решения инстанции в силу. Поправка Минюста расширит возможности правовой защиты лиц или структур, которые не исполнили или выполнили ненадлежащим образом прописанные в соглашении обязательства из-за существенного изменения обстоятельств.