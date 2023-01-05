Эксперт назвал плюсы инициативы МВД в борьбе с фиктивными браками ради гражданства

"Считается, что, пока не доказано обратное, заявитель сообщает правду. Может быть направлен запрос в страну исхода, и на него полгода нет ответа. МВД уже надо выдавать статус и оформлять документы, а до сих пор непонятно, реально женаты или нет. И сейчас упростили немножко процедуру по лишению гражданства. Если в суде смогли доказать, что это фиктивно, то всё аннулируется. То есть процедура позволяет открутить назад, если оказывается, что изначально были ложные сведения", — пояснил специалист.