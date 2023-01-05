Эксперт назвал плюсы инициативы МВД в борьбе с фиктивными браками ради гражданства
Эксперт Коженов считает, что инициатива МВД может решить проблему с фиктивными браками
Процедура по лишению российского гражданства упростится, в случае если брак оказался фиктивным и преследовалась именно цель стать гражданином РФ. Миграционный эксперт Вадим Коженов в беседе с радио "Комсомольская правда" прокомментировал соответствующую инициативу МВД.
"Считается, что, пока не доказано обратное, заявитель сообщает правду. Может быть направлен запрос в страну исхода, и на него полгода нет ответа. МВД уже надо выдавать статус и оформлять документы, а до сих пор непонятно, реально женаты или нет. И сейчас упростили немножко процедуру по лишению гражданства. Если в суде смогли доказать, что это фиктивно, то всё аннулируется. То есть процедура позволяет открутить назад, если оказывается, что изначально были ложные сведения", — пояснил специалист.
По его словам, сейчас доказать фиктивность брака очень сложно, особенно если документы выданы в другой стране. Коженов напомнил, что за ушедший год выявлено 400 таких случаев. Однако иногда иностранцы сознательно идут на подобные уловки, не зная законных способов стать гражданами РФ. Выходцы из Центральной Азии и Закавказья чаще других становятся заложниками ситуации из-за пробелов в нормативном регулировании, привёл пример Коженов.
Напомним, Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, исключающий возможность через фиктивный брак получить миграционный статус в стране. Документ проходит процедуру межведомственного согласования.
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