Российские студенты придумали платформу для помощи согражданам в браках с иностранцами

Студенты из Тамбовского государственного технического университета создают цифровую платформу для оказания юридической помощи смешанным бракам, где один из партнёров иностранец, а второй — россиянин. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национальной технологической платформы (НТИ).

"Заботясь о своём будущем, молодые люди, несмотря на чувства и эмоции, нуждаются в том, чтобы обезопасить себя от возможных неблагоприятных последствий вступления в брак. Наша платформа помогает устранить возможные риски", — поделился автор проекта, студент второго курса Артур Халатян.

Он обратил внимание, что в разных странах условия вступления в брак или его расторжение существенно отличаются. При этом нет общих международных норм в сфере семейного права. Пользователи нового сервиса смогут получить пояснения по вопросу иностранного законодательства, а также поймут, какие именно правила действуют в их случае, объяснил Халатян. Базовые консультации станут бесплатными, за деньги можно будет получить более детальную информацию и ряд дополнительных услуг.

По словам создателей, сайт запустят в начале этого года. Операторами федерального проекта выступают АНО "Платформа НТИ", Фонд содействия инновациям, инновационный центр "Сколково", Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Московский физико-технический институт. Реализация инициативы проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в России в 2022–2031 годах.