В России исключат для мигрантов получение документов через фиктивные браки

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, исключающий возможность через фиктивный брак получить миграционный статус в стране. Документ проходит процедуру межведомственного согласования. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в беседе с ТАСС.

"В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ", — рассказала она.

По словам Волк, за 11 месяцев 2022 года российские правоохранители аннулировали около 400 разрешительных документов для проживания в РФ как раз из-за признания недействительным брака, который был заключён иностранцами с россиянами.