Сотрудница брянского визового центра за деньги помогала мигрантам сдать языковой тест

В Брянске задержали сотрудницу паспортно-визового центра, которая за деньги помогала приезжим проходить экзамены на знание русского языка. Как пишет SHOT , незаконную деятельность Оксана К. начала с обращения к трём выходцам из Азербайджана, торгующим на рынке. Их роль заключалась в поиске клиентов для её услуг.

Сама же схема оказалась проста: во время экзаменов на знание государственного языка она садилась вне поля обзора камер видеонаблюдения и жестами подсказывала правильные ответы. О стоимости услуг не сообщается, однако среди клиентуры были и те, кто по-русски не разговаривал совсем. Теперь на коммерсанта в погонах и одного из её сообщников заведено дело по статье "Организация незаконной миграции".