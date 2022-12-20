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20 декабря, 15:13

Сотрудница брянского визового центра за деньги помогала мигрантам сдать языковой тест

В Брянске за организацию незаконной миграции задержали сотрудницу визового центра

<p>Сотрудница брянского визового центра за деньги помогала мигрантам сдать языковой тест. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/47338" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / SHOT</p>

Сотрудница брянского визового центра за деньги помогала мигрантам сдать языковой тест. Обложка © Telegram / SHOT

В Брянске задержали сотрудницу паспортно-визового центра, которая за деньги помогала приезжим проходить экзамены на знание русского языка. Как пишет SHOT, незаконную деятельность Оксана К. начала с обращения к трём выходцам из Азербайджана, торгующим на рынке. Их роль заключалась в поиске клиентов для её услуг.

Сама же схема оказалась проста: во время экзаменов на знание государственного языка она садилась вне поля обзора камер видеонаблюдения и жестами подсказывала правильные ответы. О стоимости услуг не сообщается, однако среди клиентуры были и те, кто по-русски не разговаривал совсем. Теперь на коммерсанта в погонах и одного из её сообщников заведено дело по статье "Организация незаконной миграции".

А ранее в Москве задержали главу Управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.

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Матвей Шандрыголов

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