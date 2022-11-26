Мигрант задержан за убийство 27-летней петербурженки, в квартире которой делал ремонт

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту убийства 27-летней девушки после сообщения о её пропаже. В розыск был объявлен строитель, выполнявший ремонтные работы по адресу, где обнаружили тело погибшей.

Как уточнили в ведомстве, 24 ноября в отделение полиции Приморского района поступило сообщение от мужчины о безвестном исчезновении его знакомой. Накануне петербурженка отправилась в свою квартиру на Студенческой улице для осмотра ремонтных работ, а затем перестала выходить на связь.

На следующий день полицейские, согласно обращению, провели осмотр квартиры по указанному адресу. По его результатам "в углу, между мешками со строительным мусором, был обнаружен труп хозяйки, завёрнутый в полиэтилен", заявили в МВД.

"По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проводивший ремонтные работы по указанному адресу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — говорится в заявлении ведомства.