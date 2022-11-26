Минобороны Бельгии передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории

В Минобороны Бельгии анонсировали передачу Украине подводных беспилотников и мобильных лабораторий. Как сообщила в интервью газете Soir министр обороны королевства Людивин Дедондер, десять аппаратов компании ECA Robotics Belgium будут поставлены в ВСУ до конца мая.

"Эти беспилотники позволяют выявлять все подводные угрозы, будь то мины или шпионские устройства... Это совершенно новая, передовая технология", — заявила она.

Что касается лабораторий, то два экземпляра могут быть доставлены в Незалежную уже через несколько недель. Они способны расположиться вблизи мест с химическим, радиационным или бактериологическим заражением.

Также бельгийские военные в рамках европейской программы по подготовке украинских солдат создадут для ВСУ 18 курсов по снайперскому делу, разведке, скрытному проникновению на позиции противника, обеспечению артиллерийской поддержки на коротких дистанциях и прочим направлениям.