Минобороны Бельгии передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории
В Минобороны Бельгии анонсировали передачу Украине подводных беспилотников и мобильных лабораторий. Как сообщила в интервью газете Soir министр обороны королевства Людивин Дедондер, десять аппаратов компании ECA Robotics Belgium будут поставлены в ВСУ до конца мая.
"Эти беспилотники позволяют выявлять все подводные угрозы, будь то мины или шпионские устройства... Это совершенно новая, передовая технология", — заявила она.
Что касается лабораторий, то два экземпляра могут быть доставлены в Незалежную уже через несколько недель. Они способны расположиться вблизи мест с химическим, радиационным или бактериологическим заражением.
Также бельгийские военные в рамках европейской программы по подготовке украинских солдат создадут для ВСУ 18 курсов по снайперскому делу, разведке, скрытному проникновению на позиции противника, обеспечению артиллерийской поддержки на коротких дистанциях и прочим направлениям.
А ранее Лайф писал, что Украина получила от Великобритании ракеты Brimstone 2 с большей дальностью действия. За неимением западных самолётов ВСУ запускают их с грузового транспорта.
ТАСС / DPA / Sebastian Willnow