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26 ноября, 12:53

Минобороны Бельгии передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории

В Минобороны Бельгии анонсировали передачу Украине подводных беспилотников и мобильных лабораторий. Как сообщила в интервью газете Soir министр обороны королевства Людивин Дедондер, десять аппаратов компании ECA Robotics Belgium будут поставлены в ВСУ до конца мая.

"Эти беспилотники позволяют выявлять все подводные угрозы, будь то мины или шпионские устройства... Это совершенно новая, передовая технология", заявила она.

Что касается лабораторий, то два экземпляра могут быть доставлены в Незалежную уже через несколько недель. Они способны расположиться вблизи мест с химическим, радиационным или бактериологическим заражением.

Также бельгийские военные в рамках европейской программы по подготовке украинских солдат создадут для ВСУ 18 курсов по снайперскому делу, разведке, скрытному проникновению на позиции противника, обеспечению артиллерийской поддержки на коротких дистанциях и прочим направлениям.

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А ранее Лайф писал, что Украина получила от Великобритании ракеты Brimstone 2 с большей дальностью действия. За неимением западных самолётов ВСУ запускают их с грузового транспорта.

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ТАСС / DPA / Sebastian Willnow

Матвей Шандрыголов

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