Бывший рекрутер Amazon раскрыла 4 секрета идеального резюме
Бывший рекрутер Amazon Мастейн назвала лучший возраст для поиска работы
Бывший рекрутер американской технологической компании Amazon Линдси Мастейн дала читателям Business Insider несколько советов по составлению хорошего резюме и рассказала об идеальном возрасте для трудоустройства. По её словам, больше шансов получить работу есть у 35-летних кандидатов.
"В противном случае вы либо слишком стары и слишком квалифицированны, либо слишком молоды и недостаточно квалифицированны", — объяснила она.
Линдси Мастейн отметила, что во многих HR-отделах в первую очередь ищут "пассивных кандидатов", которые не просматривают объявлений и не откликаются на вакансии. Она рекомендует изменить профиль на сайте по поиску работы, подчеркнув свои навыки и достижения.
"Рекрутеры ищут людей, которые могут либо помочь заработать, либо сэкономить деньги для бизнеса", — объяснила она.
Также не стоит указывать в профиле стаж работы более 20 лет или год выпуска из университета, иначе рекрутер начнёт считать ваш возраст.
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