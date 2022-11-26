Бывший рекрутер Amazon раскрыла 4 секрета идеального резюме

Бывший рекрутер американской технологической компании Amazon Линдси Мастейн дала читателям Business Insider несколько советов по составлению хорошего резюме и рассказала об идеальном возрасте для трудоустройства. По её словам, больше шансов получить работу есть у 35-летних кандидатов.

"В противном случае вы либо слишком стары и слишком квалифицированны, либо слишком молоды и недостаточно квалифицированны", — объяснила она.

Линдси Мастейн отметила, что во многих HR-отделах в первую очередь ищут "пассивных кандидатов", которые не просматривают объявлений и не откликаются на вакансии. Она рекомендует изменить профиль на сайте по поиску работы, подчеркнув свои навыки и достижения.

"Рекрутеры ищут людей, которые могут либо помочь заработать, либо сэкономить деньги для бизнеса", — объяснила она.

Также не стоит указывать в профиле стаж работы более 20 лет или год выпуска из университета, иначе рекрутер начнёт считать ваш возраст.