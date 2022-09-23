Названы три ошибки в дресс-коде для собеседования, которые отпугнут любого HR

Выбирая одежду для собеседования, важно ориентироваться на культуру и стиль, принятые в этой компании. Многие же совершают три главные ошибки, рассказала ассистент кафедры управления персоналом ГУУ, консультант по управлению персоналом в агентстве "Смарт персонал" Екатерина Илларионова.

"Первое, что, скорее всего, не простят кандидату, — неопрятность. Это может быть как грязная обувь или сильно помятая одежда в целом, так и какая-то деталь — например, обкусанные грязные ногти. Планируйте своё время так, чтобы у вас всегда было в запасе 10–15 минут на то, чтобы привести себя в порядок, если вдруг, например, вы попали под сильный дождь по дороге на собеседование", — сказала Лайфу эксперт.

Второй ошибкой Илларионова назвала чрезмерно откровенные образы для деловой встречи. По её словам, глубокое декольте и экстремальное мини — это плохая идея для большинства собеседований, ведь фокус должен быть на том, какой вы специалист и что из себя представляете как профессионал.

Третья ошибка — наличие на одежде логотипов конкурентов или каких-либо надписей провокационного характера. Даже если в компании нет строгого дресс-кода, не стоит чрезмерно демонстрировать себя и тем более оскорблять чьи-либо чувства на первой же встрече, заметила консультант по управлению персоналом. Шанс, что вы встретите единомышленников и ценителей подобного стиля есть, но он гораздо ниже того, что вы будете восприняты как человек, который не умеет презентовать себя адекватно ситуации.

"Первое впечатление очень важно, поэтому рекомендую уделить хотя бы немного времени планированию своего внешнего вида на встречах, ведь возможно это первая встреча с работой вашей мечты", — заключила Илларионова.