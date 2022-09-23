Названы опасные заболевания, развивающиеся из-за употребления жевательной резинки
Терапевт Назарова: Неправильное употребление жвачки грозит развитием панкреатита и диабета
Из-за неправильного употребления жевательной резинки у человека могут развиться хронический гастрит, панкреатит, колит и сахарный диабет. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова.
По словам эксперта, жвачку нельзя употреблять до еды и в перерывах между приёмами пищи. Дело в том, что процесс жевания включает в себя весь пищеварительный тракт, а именно желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу и тонкий кишечник, которые в результате начинают выделять соки для переваривания пищи.
"А когда еды нет, организму приходится переваривать собственную слизистую оболочку. Отсюда возникают хронические гастриты, панкреатиты и колиты. Поджелудочная железа начинает выбрасывать в кровь инсулин, которому не находится применения, поскольку нет утилизации принятой накануне пищи", — объяснила терапевт.
Это также повышает риск развития диабета. А ещё Назарова напомнила, что жвачка не заменяет зубную пасту. По словам врача, длительное жевание связано с увеличением воздействия на полость рта сахаров, которые в ней находятся, а также риском развития кариеса.
Ранее гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко рассказал, что случится, если проглотить жвачку. Врач подчеркнул, что жевать её рекомендуется не более одного–трёх раз в день, например, после перекусов для гигиены полости рта.
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