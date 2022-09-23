"Даже не рассматривается": Вяльбе исключила отречение лыжников от страны ради выступления в нейтральном статусе

Накануне генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе Кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года .

"Что касается нейтрального статуса, то если это будет так, как мы выступали на последнем чемпионате мира — под флагом ФЛГР или FIS, но без подписи неких деклараций, которые некоторые другие федерации продвигают, — то да, это возможно. Но если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться", — сказала Вяльбе.