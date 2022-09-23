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23 сентября, 08:29

"Даже не рассматривается": Вяльбе исключила отречение лыжников от страны ради выступления в нейтральном статусе

Елена Вяльбе: Лыжники не будут отрекаться от России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что наши спортсмены не будут отрекаться от страны ради выступления в нейтральном статусе. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Накануне генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе Кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года.

"Что касается нейтрального статуса, то если это будет так, как мы выступали на последнем чемпионате мира — под флагом ФЛГР или FIS, но без подписи неких деклараций, которые некоторые другие федерации продвигают, — то да, это возможно. Но если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться", — сказала Вяльбе.

Стало известно, когда примут решение об участии наших лыжников в международных турнирах

Стало известно, когда примут решение об участии наших лыжников в международных турнирах

Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

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