Стало известно, когда примут решение об участии наших лыжников в международных турнирах
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в конце октября решит, примут ли российские и белорусские спортсмены участие в международных соревнованиях в следующем сезоне. Об этом сообщает NRK.
В четверг генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года.
"Мы ведём консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы определить возможные варианты участия спортсменов из России и Белоруссии в наших соревнованиях в предстоящем сезоне. Этот вопрос будет в повестке дня, которую правление обсудит на своём следующем заседании в конце октября", — заявили в FIS.
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