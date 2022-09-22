Стало известно, когда примут решение об участии наших лыжников в международных турнирах

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в конце октября решит, примут ли российские и белорусские спортсмены участие в международных соревнованиях в следующем сезоне. Об этом сообщает NRK.

В четверг генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года.