Федерация лыжного спорта Финляндии выступает категорически против возвращения россиян
Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми выступил категорически против возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В четверг генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года.
"Мы категорически против возвращения российских спортсменов. Обстоятельства, которые привели к их отстранению, никоим образом не изменились. В связи с этим ждать смягчения позиции по участию России вряд ли стоит", — сказал Хаапасалми.
ОКР