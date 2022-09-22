Федерация лыжного спорта Финляндии выступает категорически против возвращения россиян

Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми выступил категорически против возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В четверг генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года.