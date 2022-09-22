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22 сентября, 12:59

Федерация лыжного спорта Финляндии выступает категорически против возвращения россиян

Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми выступил категорически против возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В четверг генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года.

"Мы категорически против возвращения российских спортсменов. Обстоятельства, которые привели к их отстранению, никоим образом не изменились. В связи с этим ждать смягчения позиции по участию России вряд ли стоит", сказал Хаапасалми.

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Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях.

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ОКР

Роман Фейгин

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