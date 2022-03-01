FIS отстранила российских и белорусских спортсменов до конца сезона
Впрочем, наши лыжники ранее сами объявили о завершении для них международных соревнований в текущем сезоне.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов, в том числе и лыжников, до конца текущего сезона. Решение опубликовано на сайте организации.
"В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях FIS Совет FIS единогласно принял решение в соответствии с рекомендацией МОК, что ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона 2021–2022", — говорится в тексте сообщения.
Добавим, что ранее в руководстве Федерации лыжных гонок России объявили о завершении для наших спортсменов международного сезона.
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