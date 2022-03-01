FIS отстранила российских и белорусских спортсменов до конца сезона

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов, в том числе и лыжников, до конца текущего сезона. Решение опубликовано на сайте организации.

"В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях FIS Совет FIS единогласно принял решение в соответствии с рекомендацией МОК, что ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона 2021–2022", — говорится в тексте сообщения.