"Хорошая возможность": Стало известно, когда российских лыжников могут вернуть на Кубок мира

Российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года. Об этом заявил генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион.

"Это займёт несколько недель или даже месяцев. Но идея открыть двери для россиян и белорусов начинает приходить. Речь идёт не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и кубках мира. FIS не примет это решение без точной рекомендации МОК. Решение может быть принято в декабре. Возможно, их допустят до чемпионата мира в Планице. Это может оказаться хорошей возможностью", — заявил Вион.