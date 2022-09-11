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11 сентября, 10:31

"Поймут, что нужна борьба с нами": Олимпийская чемпионка уверена, что российские лыжники выступят на ЧМ в Словении

Лыжница Ступак уверена, что российские спортсмены выступят на ЧМ в Словении

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине, российская лыжница Юлия Ступак уверена, что наши спортсмены выступят на ЧМ по лыжным видам спорта 2023 года, который пройдёт в словенской Планице. Об этом она рассказала "Матч ТВ".

"Я уверена, что мы поедем на чемпионат мира в Планице. Не знаю, мне все крутят пальцами у виска. Понятно, сейчас это всё — вилами по воде, но после января будет легче выехать туда. Первые старты они посмотрят, взвесят всё и сравнят. Думаю, станет понятно, что нужна интересная борьба с нами", — заявила Ступак.

Большунов может пропустить летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени

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Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Шамиль Гаджиев

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