"Поймут, что нужна борьба с нами": Олимпийская чемпионка уверена, что российские лыжники выступят на ЧМ в Словении

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине, российская лыжница Юлия Ступак уверена, что наши спортсмены выступят на ЧМ по лыжным видам спорта 2023 года, который пройдёт в словенской Планице. Об этом она рассказала " Матч ТВ ".

"Я уверена, что мы поедем на чемпионат мира в Планице. Не знаю, мне все крутят пальцами у виска. Понятно, сейчас это всё — вилами по воде, но после января будет легче выехать туда. Первые старты они посмотрят, взвесят всё и сравнят. Думаю, станет понятно, что нужна интересная борьба с нами", — заявила Ступак.