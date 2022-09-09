Большунов может пропустить летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени
Участие лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в сентябрьском чемпионате страны в Тюмени будет зависеть от его физических кондиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко.
"Большунов уже заехал на сбор, сегодня вечером у него будет первая тренировка. Выступит ли он во всех гонках на ближайшем чемпионате России? Не факт, будем смотреть по его состоянию", — сказал Бородавко.
Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях.
На Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров и бронза в командном спринте.
ТАСС / Александр Демьянчук