Большунов может пропустить летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени

Участие лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в сентябрьском чемпионате страны в Тюмени будет зависеть от его физических кондиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко.

"Большунов уже заехал на сбор, сегодня вечером у него будет первая тренировка. Выступит ли он во всех гонках на ближайшем чемпионате России? Не факт, будем смотреть по его состоянию", — сказал Бородавко.