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9 сентября, 12:26

Большунов может пропустить летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени

Участие лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в сентябрьском чемпионате страны в Тюмени будет зависеть от его физических кондиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко.

"Большунов уже заехал на сбор, сегодня вечером у него будет первая тренировка. Выступит ли он во всех гонках на ближайшем чемпионате России? Не факт, будем смотреть по его состоянию", — сказал Бородавко.

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Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях.

На Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров и бронза в командном спринте.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Роман Фейгин

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