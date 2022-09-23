Минобороны показало видео отражения ВДВ атаки украинских танков и бронемашин

Российские десантники в ходе выполнения боевой задачи в рамках СВО отбили атаку украинских бронетанковых подразделений. Видео, снятое с беспилотника, опубликовало Министерство обороны РФ.

ВДВ отразили атаку девяти украинских танков и 16 бронемашин. Видео © Минобороны РФ

На кадрах с воздуха видно, как украинская бронетанковая колонна движется в поле, пытаясь вести огонь на ходу. Кроме того, беспилотник снял, как в украинскую технику попадают российские снаряды. Отдельно показаны дымящиеся и горящие повреждённые машины.

Сообщается, что ВСУ попытались атаковать силами двух механизированных рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин. Однако их планы своевременно раскрыли с помощью беспилотников.

"В ходе боевых действий подразделениями ВДВ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины. Часть боевой техники ВСУ захвачена десантниками в качестве трофеев", — рассказали в оборонном ведомстве.