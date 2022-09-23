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23 сентября, 08:17

Екатерина Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира в Сеуле победила представительницу Швейцарии Лулу Сун со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Призовой фонд соревнований Hana Bank Korea Open, проходящих на хардовом покрытии, составляет 251,75 тысячи долларов.

Встреча Александровой и Сун продолжалась 1 час 57 минут. За это время российская спортсменка исполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, отдав швейцарке пять своих подач.

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Следующей соперницей Александровой будет Татьяна Мария из Германии. Полуфинальная встреча запланирована на субботу, 24 сентября.

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WTA

Роман Фейгин
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