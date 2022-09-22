Кудерметова отдала сопернице лишь один гейм в 1/8 финала теннисного турнира в Токио
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче 1/8 финала турнира в Токио разгромила Фернанду Контрерас Гомес из Мексики со счётом 6:0, 6:1. Призовой фонд соревнований Toray Pan Pacific Open Tennis, проходящих на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.
Встреча Кудерметовой и Контрерас Гомес продолжалась всего 57 минут. За это время российская спортсменка исполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, не отдав мексиканке ни одной своей подачи.
Следующей соперницей Кудерметовой будет пятая сеяная Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. Четвертьфинальная встреча запланирована на пятницу, 23 сентября.
Также за выход в полуфинал поборется россиянка Людмила Самсонова. Её следующей соперницей будет третья сеяная — Гарбинье Мугуруса из Испании.
WTA