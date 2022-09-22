Кудерметова отдала сопернице лишь один гейм в 1/8 финала теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче 1/8 финала турнира в Токио разгромила Фернанду Контрерас Гомес из Мексики со счётом 6:0, 6:1. Призовой фонд соревнований Toray Pan Pacific Open Tennis, проходящих на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.

Встреча Кудерметовой и Контрерас Гомес продолжалась всего 57 минут. За это время российская спортсменка исполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, не отдав мексиканке ни одной своей подачи.

Следующей соперницей Кудерметовой будет пятая сеяная Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. Четвертьфинальная встреча запланирована на пятницу, 23 сентября.