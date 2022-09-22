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22 сентября, 08:17

Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче второго круга турнира в Токио переиграла Синьюй Ван из Китая со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Призовой фонд соревнований Toray Pan Pacific Open Tennis, проходящих на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.

Встреча Самсоновой и Синьюй Ван продолжалась 1 час 42 минуты. За это время российская спортсменка исполнила 13 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти, отдав китаянке одну свою подачу.

Самсонова обыграла действующую чемпионку Уимблдона на старте турнира в Токио

Самсонова обыграла действующую чемпионку Уимблдона на старте турнира в Токио

Следующей соперницей Самсоновой будет третья сеяная Гарбинье Мугуруса из Испании. Четвертьфинальная встреча запланирована на пятницу, 23 сентября.

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WTA

Роман Фейгин
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