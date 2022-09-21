Самсонова обыграла действующую чемпионку Уимблдона на старте турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в стартовом матче турнира в Токио.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась победой россиянки со счётом 6:2, 6:4. Во втором круге Самсонова сыграет с представительницей Китая Ван Синьюй.