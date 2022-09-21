НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 08:23

Самсонова обыграла действующую чемпионку Уимблдона на старте турнира в Токио

Россиянка Самсонова обыграла Рыбакину в первом круге теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в стартовом матче турнира в Токио.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась победой россиянки со счётом 6:2, 6:4. Во втором круге Самсонова сыграет с представительницей Китая Ван Синьюй.

Две российские теннисистки победили на турнирах в Канаде и США

Две российские теннисистки победили на турнирах в Канаде и США

Добавим, что общий призовой фонд турнира в Токио составляет более 750 тысяч долларов.

Обложка ©

Getty Images / Silas Stein

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Теннис
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров