Две российские теннисистки победили на турнирах в Канаде и США

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла выступающую ранее за РФ австралийку Дарью Гаврилову (ныне — Сэвилл) в финале турнира в Гранби (Канада).

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Касаткиной, получившей на турнире первый номер посева. Сэвилл была посеяна под девятым номером. Российская спортсменка выиграла второй турнир в текущем сезоне, ранее она стала победительницей соревнований в Сан-Хосе (США). Касаткина ныне занимает десятую позицию в рейтинге WTA — самое высокое место на данный момент среди российских теннисисток. Россиянка завоевала шестой титул на турнирах WTA. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Ещё одна российская теннисистка — Людмила Самсонова — выиграла турнир Кливленде (США). В финале она одолела представительницу Белоруссии Александру Соснович. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу россиянки. Для 23-летней Самсоновой это третий титул в карьере в одиночном разряде. Россиянка занимает 45-е место в рейтинге WTA. Стоит отметить, что Самсонова в августе забрала уже второй титул — в начале месяца она победила на турнире в Вашингтоне.