Новак Джокович заявил, что пропустит US Open
Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что пропустит Открытый чемпионат США (US Open) из-за американских антиковидных правил и отказа вакцинироваться.
"К сожалению, я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо вам за сообщения, полные любви и поддержки. Желаю удачи моим друзьям-теннисистам. Я буду поддерживать хорошую форму и позитивный боевой дух. Буду ждать возможности выйти на корт снова", — написал Джокович в соцсетях.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. В итоге спортсмен пропустил Australian Open и был депортирован из страны.
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