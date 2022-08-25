Новак Джокович заявил, что пропустит US Open

Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что пропустит Открытый чемпионат США (US Open) из-за американских антиковидных правил и отказа вакцинироваться.

"К сожалению, я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо вам за сообщения, полные любви и поддержки. Желаю удачи моим друзьям-теннисистам. Я буду поддерживать хорошую форму и позитивный боевой дух. Буду ждать возможности выйти на корт снова", — написал Джокович в соцсетях.