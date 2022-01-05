Новака Джоковича не пускают в Австралию из-за проблем с документами
17 января в Мельбурне стартует Australian Open. Серб является действующим победителем турнира. Всего он выигрывал трофей девять раз.
Фото © Instagram / djokernole
Первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию. Об этом сообщает The Times.
Джоковича не выпускают из аэропорта в Мельбурне из-за ошибки в документах. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.
Отмечается, что пограничная служба попросила правительство штата Виктория поручиться за Джоковича, но местные власти не стали этого делать. В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств получения спортсменом медотвода.
Накануне Джокович объявил, что примет участие в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open, несмотря на отказ от прививки. По словам лидера мирового тенниса, он получил медицинский отвод.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пригрозил Джоковичу высылкой из страны, если в его медицинских документах будут обнаружены несостыковки. По его словам, для первой ракетки мира не будет сделано никаких исключений.
Australian Open стартует в Мельбурне 17 января. Джокович является действующим победителем турнира. Всего он выигрывал трофей девять раз.
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