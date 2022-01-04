Сборная России обыграла Австралию и одержала вторую победу на ATP Cup
Несколькими днями ранее наша команда, выступающая в усечённом составе, была сильнее французов.
Фото © ТАСС / EPA / MICK TSIKAS
Сборная России по теннису одержала вторую победу на ATP Cup, обыграв хозяев — команду Австралии — со счётом 2:0.
Первое очко нашей команде принёс Роман Сафиуллин, который обыграл Джеймса Дакворта со счётом 7:6, 6:4. Следом на корт вышли вторая ракетка мира Даниил Медведев и Алекс Де Минор. Шансов сопернику наш теннисист не оставил — 6:4, 6:2.
Добавим, что ранее сборная России обыграла команду Франции. Отметим, что именно наши являются действующим победителем турнира.
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