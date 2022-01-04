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Сборная России обыграла Австралию и одержала вторую победу на ATP Cup

Несколькими днями ранее наша команда, выступающая в усечённом составе, была сильнее французов.

4 января, 10:18

Фото © ТАСС / EPA / MICK TSIKAS

Сборная России по теннису одержала вторую победу на ATP Cup, обыграв хозяев — команду Австралии — со счётом 2:0.

Первое очко нашей команде принёс Роман Сафиуллин, который обыграл Джеймса Дакворта со счётом 7:6, 6:4. Следом на корт вышли вторая ракетка мира Даниил Медведев и Алекс Де Минор. Шансов сопернику наш теннисист не оставил — 6:4, 6:2.

Теннисисты Сафиуллин и Медведев принесли сборной России победу над Францией на Кубке ATP

Теннисисты Сафиуллин и Медведев принесли сборной России победу над Францией на Кубке ATP

Добавим, что ранее сборная России обыграла команду Франции. Отметим, что именно наши являются действующим победителем турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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