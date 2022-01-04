Сборная России обыграла Австралию и одержала вторую победу на ATP Cup

Сборная России по теннису одержала вторую победу на ATP Cup, обыграв хозяев — команду Австралии — со счётом 2:0.

Первое очко нашей команде принёс Роман Сафиуллин, который обыграл Джеймса Дакворта со счётом 7:6, 6:4. Следом на корт вышли вторая ракетка мира Даниил Медведев и Алекс Де Минор. Шансов сопернику наш теннисист не оставил — 6:4, 6:2.