Новогоднее пиршество: Какие спортивные события не стоит пропускать во время праздников В этот период нам будет что посмотреть. Лыжная многодневка "Тур де ски", этап Кубка мира по биатлону, ATP Cup и английский футбол — скучать уж точно не придётся. 1 января, 21:40 Александр Большунов, Даниил Медведев, Эдуард Латыпов. Коллаж © LIFE. Фото © Granada / Wikipedia Creative Commons, © Getty Images / Mark Evans , Christian Manzoni / NordicFocus

В новогодние праздники мы как следует отдыхаем, вспоминаем всё хорошее, что с нами произошло за последние 12 месяцев, и набираемся сил для будущих свершений. Но у многих спортсменов на этот период намечены важнейшие соревнования. Им будет не до пышных застолий. Лайф собрал важнейшие события в мире спорта с 31 декабря по 9 января.

28 декабря — 4 января. Лыжная многодневка "Тур де ски". Швейцария, Германия, Италия

Престижнейшая гонка проводится уже в 16-й раз. По два этапа принимает швейцарский Ленцерхайде, немецкий Оберстдорф и итальянский Валь-ди-Фьемме. Победитель определится после традиционного десятикилометрового восхождения на гору Альпе ди Чермис свободным стилем. Женский забег начнётся 4 января в 13:30 по московскому времени, мужской — в 17:25. Прямые трансляции — на "Матч ТВ".

Состав сборной России на "Тур де ски": Мужчины: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Илья Семиков.

Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.

Последние две многодневки у мужчин выиграл россиянин Александр Большунов. У женщин наши лыжницы ни разу не поднимались выше второго места в общем зачёте. В прошлом году серебро выиграла Юлия Ступак.

1–9 января. Командный турнир по теннису ATP Cup. Сидней (Австралия)

В турнире принимает участие 16 команд. Сборная России попала в группу B вместе с командами Италии, Австрии и Австралии. Для выхода в полуфинал необходимо занять первое место в квартете.

За сборную России на ATP Cup заявлены Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Заключительную игру в группе наша команда проведёт 6 января против Италии. В рамках этого противостояния ожидается два интереснейших одиночных матча.

Сначала пятая ракетка мира Андрей Рублёв сыграет против десятого номера рейтинга АТР Янника Синнера. После этого второй теннисист мира Даниил Медведев сразится с Маттео Берреттини, занимающим седьмое место в списке лучших игроков планеты. Участники парной встречи определятся позднее. Начало матча Россия — Италия запланировано на 02:00 по московскому времени. Посмотреть эту и другие игры турнира можно будет на "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России является действующим победителем ATP Cup. В феврале 2021 года россияне победили в финале сборную Италии — 2:0.

2–14 января. Ралли-рейд "Дакар". Саудовская Аравия

Престижнейшая гонка проводится с 1978 года. Первые 30 лет ралли-рейд проходил преимущественно на территории Северной Африки с финишем в столице Сенегала Дакаре. В 2008 году соревнования были отменены из-за террористической угрозы, а затем на протяжении 11 лет проходили в Южной Америке. С 2020-го любители гонок по бездорожью собираются в Саудовской Аравии.

В зачёте грузовиков самой титулованной командой является наш "КамАЗ-мастер". В прошлом году Дмитрий Сотников принёс коллективу из Набережных Челнов пятую победу подряд и 18-ю в истории.

На этот раз "КамАЗ-мастер" выставил для участия в "Дакаре" четыре экипажа: под управлением действующего победителя гонки Дмитрия Сотникова, пятикратного чемпиона Эдуарда Николаева, двукратного победителя Андрея Каргинова, а также Антона Шибалова. Прямые трансляции с этого события организовать сложно, поскольку каждый из 12 этапов может длиться часами, но ежедневные отчёты точно будут доступны на "Матч ТВ".

6–9 января. Этап Кубка мира по биатлону. Оберхоф (Германия)

Биатлонисты смогут спокойно встретить Новый год, но уже на первой неделе 2022-го у них запланирован пятый в нынешнем сезоне этап Кубка мира. Впервые в текущем розыгрыше будут проведены смешанная эстафета и сингл-микст. По традиции все гонки будут показаны в прямом эфире на "Матч ТВ".

Расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 6 января. 16:15 (здесь и далее время московское). Спринт. Мужчины

7 января. 16:15. Спринт. Женщины

8 января. 14:15. Смешанная эстафета

8 января. 16:45. Сингл-микст

9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины

9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины

В общем зачёте у мужчин лидирует француз Эмильен Жаклен. Россиянин Эдуард Латыпов, на предыдущем этапе в Анси выигравший два серебра, идёт пятым. У женщин генеральную классификацию возглавляет норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Кристина Резцова, в Анси завоевавшая бронзу в масс-старте, занимает девятое место.

Футбольные матчи в Англии, Италии, Испании, Германии и Франции

Также в новогодние праздники будет много отличного европейского футбола. Англичане вообще не умеют отдыхать, а ближе к концу первой недели к ним подтянутся и другие ведущие чемпионаты континента.

Главные европейские футбольные матчи начала года: 2 января. 19:30 мск. Чемпионат Англии. 21-й тур. "Челси" — "Ливерпуль" (трансляция на Okko Sport)

4 января. 22:45. Кубок английской лиги. Полуфинал. Первый матч. "Челси" — "Тоттенхэм" ("Матч ТВ")

5 января. 22:45. Кубок английской лиги. Полуфинал. Первый матч. "Арсенал" — "Ливерпуль" ("Матч ТВ")

6 января. 20:30. Чемпионат Италии. 20-й тур. "Милан" — "Рома" ("Матч ТВ")

6 января. 22:45. Чемпионат Италии. 20-й тур. "Ювентус" — "Наполи" ("Матч ТВ")

7 января. 22:30. Чемпионат Германии. 18-й тур. "Бавария" — "Боруссия" ("Матч ТВ")

8 января. 23:00. Чемпионат Испании. 20-й тур. "Реал" — "Валенсия" (Okko Sport)

9 января. 22:45. Чемпионат Франции. 20-й тур. "Лион" — "Пари Сен-Жермен" ("Матч ТВ")

Авторы Роман Фейгин