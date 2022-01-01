Жители Украины резко высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента Незалежной Владимира Зеленского. Некоторые граждане раскритиковали речь главы государства, заявив, что тому "нечего сказать людям".

Украинский лидер в своём праздничном выступлении акцентировал внимание на успехах спортсменов, учителей и врачей. На деле же, как считают пользователи Сети, цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни.

"Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!" — отметила журналист Ольга Палий.

По мнению бывшего министра социальной политики Украины Андрея Ревы, Зеленскому "нечего сказать людям". Поэтому "шутник скрывался за другими", добавил он.

"Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил "повышение" зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <…> Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, ещё почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й – первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза", — написал Рева.

Некоторые пользователи также назвали президента Украины лицемером и обвинили в словоблудии.

"Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актёра и никакого президента", — возмутился один из комментаторов.

"Слушать было тошно, и ещё испанский стыд почему-то", — подчеркнул другой пользователь.

"Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана", — поведал ещё один комментатор.