"Словоблудие неплохого актёра и никакого президента": Рекордное длинное новогоднее обращение Зеленского разгневало жителей Украины
Так, бывший министр социальной политики страны Андрей Рева отметил, что президенту "нечего сказать людям". Поэтому он скрывался за успехами других — врачей, учителей, спортсменов.
Президент Украины Владимир Зеленский. Кадр из видео © Instagram / zelenskiy_official
Жители Украины резко высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента Незалежной Владимира Зеленского. Некоторые граждане раскритиковали речь главы государства, заявив, что тому "нечего сказать людям".
Украинский лидер в своём праздничном выступлении акцентировал внимание на успехах спортсменов, учителей и врачей. На деле же, как считают пользователи Сети, цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни.
"Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!" — отметила журналист Ольга Палий.
По мнению бывшего министра социальной политики Украины Андрея Ревы, Зеленскому "нечего сказать людям". Поэтому "шутник скрывался за другими", добавил он.
"Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил "повышение" зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <…> Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, ещё почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й – первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза", — написал Рева.
Некоторые пользователи также назвали президента Украины лицемером и обвинили в словоблудии.
"Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актёра и никакого президента", — возмутился один из комментаторов.
"Слушать было тошно, и ещё испанский стыд почему-то", — подчеркнул другой пользователь.
"Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана", — поведал ещё один комментатор.
Напомним, в ходе новогоднего видеообращения, которое продолжалось порядка 21 минуты и стало рекордно длинным, Зеленский назвал своей главной целью окончание войны в Донбассе.
Лента новостей
"Оскверняет память жертв холокоста": Посольство Израиля на Украине осудило факельное шествие в честь Бандеры в Киеве
сегодня в 20:51
У Александр Головина будет новый тренер в "Монако", Нико Ковача уволили
сегодня в 20:40
31 декабря из европейских подземных хранилищ отобрали рекордно низкий объём газа за 10 лет
сегодня в 20:33
Комментариев: 0