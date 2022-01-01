Зеленский объяснил поражение Украины от Англии на Евро-2020 нежеланием портить отношения
Лидер Незалежной назвал Лондон стратегическим партнёром, которого украинские футболисты не захотели огорчать.
Сборная Украины по футболу © Instagram / uafukraine
Сборная Украины по футболу проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020, поскольку не хотела портить отношения "со стратегическим партнёром". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский во время своего новогоднего видеообращения.
Украинский лидер отметил, что игра национальной команды объединила всех жителей страны и "сделала счастливыми" производителей успокоительного.
"И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнёром", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, во время минувшего чемпионата Европы по футболу сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где крупно уступила команде Англии со счётом 0:4.
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Ранее определились соперники сборной Украины в стыковых матчах ЧМ-2022. Сперва футболистам Незалежной предстоит сразиться с Шотландией. В случае победы они сыграют с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.
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