Сборная Украины по футболу проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020, поскольку не хотела портить отношения "со стратегическим партнёром". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский во время своего новогоднего видеообращения.

Украинский лидер отметил, что игра национальной команды объединила всех жителей страны и "сделала счастливыми" производителей успокоительного.

"И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнёром", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время минувшего чемпионата Европы по футболу сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где крупно уступила команде Англии со счётом 0:4.