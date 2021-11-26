Сборная России по футболу в первом раунде стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года встретится с командой Польши. Таковы результаты жеребьёвки, прошедшей в швейцарском Цюрихе.

Так называемый полуфинал, который будет состоять из одного матча, наши футболисты проведут 24 марта 2022 года на своём поле. В случае победы им предстоит 29 марта сыграть в решающем раунде с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.

Полуфинальные пары стыковых матчей ЧМ-2022: Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

Ранее в ходе отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и не смогла завоевать прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022. В итоговой таблице команда Валерия Карпина уступила Хорватии (22 очка против 23).

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке. Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу.