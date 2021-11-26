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Непростой путь в Катар: Определились соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Матчи состоятся в конце марта 2022 года. Для попадания в финальную часть турнира нашей команде нужно выиграть две встречи.

26 ноября, 16:22
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу в первом раунде стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года встретится с командой Польши. Таковы результаты жеребьёвки, прошедшей в швейцарском Цюрихе.

Так называемый полуфинал, который будет состоять из одного матча, наши футболисты проведут 24 марта 2022 года на своём поле. В случае победы им предстоит 29 марта сыграть в решающем раунде с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.

Полуфинальные пары стыковых матчей ЧМ-2022:

  • Шотландия – Украина
  • Уэльс – Австрия
  • Россия – Польша
  • Швеция – Чехия
  • Италия – Северная Македония
  • Португалия – Турция
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Ранее в ходе отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и не смогла завоевать прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022. В итоговой таблице команда Валерия Карпина уступила Хорватии (22 очка против 23).

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке. Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу.

Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В соревнованиях примут участие 32 команды. Помимо хозяев путёвки на ЧМ-2022 уже завоевали сборные Германии, Дании, Бразилии, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов и Аргентины.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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