Непростой путь в Катар: Определились соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
Матчи состоятся в конце марта 2022 года. Для попадания в финальную часть турнира нашей команде нужно выиграть две встречи.
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Сборная России по футболу в первом раунде стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года встретится с командой Польши. Таковы результаты жеребьёвки, прошедшей в швейцарском Цюрихе.
Так называемый полуфинал, который будет состоять из одного матча, наши футболисты проведут 24 марта 2022 года на своём поле. В случае победы им предстоит 29 марта сыграть в решающем раунде с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.
Полуфинальные пары стыковых матчей ЧМ-2022:
- Шотландия – Украина
- Уэльс – Австрия
- Россия – Польша
- Швеция – Чехия
- Италия – Северная Македония
- Португалия – Турция
Ранее в ходе отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и не смогла завоевать прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022. В итоговой таблице команда Валерия Карпина уступила Хорватии (22 очка против 23).
Финальный турнир чемпионата мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке. Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу.
Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В соревнованиях примут участие 32 команды. Помимо хозяев путёвки на ЧМ-2022 уже завоевали сборные Германии, Дании, Бразилии, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов и Аргентины.
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