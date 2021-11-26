"Сибирь" на последних секундах вырвала победу у "Авангарда" в матче КХЛ
Решающую шайбу за 20 секунд до финальной сирены забросил Никита Коротков.
Фото © ХК "Сибирь"
Новосибирская "Сибирь" на своей площадке победила омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
Решающую шайбу за 20 секунд до финальной сирены забросил нападающий "Сибири" Никита Коротков. Также в составе команды отличились Денис Голубев, Ник Шор, Алексей Кручинин и Тревор Мёрфи. В составе "Авангарда" авторами голов стали Алексей Грицюк, Оливер Каски, Петер Цегларик и Дамир Шарипзянов.
"Сибирь" набрала 36 очков и укрепилась на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Авангард" с 40 баллами занимает пятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" — "Авангард" — 5:4
Шайбы: Грицюк 3' (0:1), Каски 8' (0:2), Голубев 17' (1:2), Шор 19' (2:2), Кручинин 28' (3:2), Цегларик 39' (3:3), Мёрфи 51' (4:3), Шарипзянов 56' (4:4), Коротков 60' (5:4)
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