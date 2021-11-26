"Сибирь" на последних секундах вырвала победу у "Авангарда" в матче КХЛ

Новосибирская "Сибирь" на своей площадке победила омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Решающую шайбу за 20 секунд до финальной сирены забросил нападающий "Сибири" Никита Коротков. Также в составе команды отличились Денис Голубев, Ник Шор, Алексей Кручинин и Тревор Мёрфи. В составе "Авангарда" авторами голов стали Алексей Грицюк, Оливер Каски, Петер Цегларик и Дамир Шарипзянов.

"Сибирь" набрала 36 очков и укрепилась на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Авангард" с 40 баллами занимает пятое место.