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"Не очень хорошие новости": Клопп оценил возможный переход одного из руководителей "Локомотива", Рангника, в МЮ

По информации СМИ, немецкий специалист уже договорился с английским клубом.

26 ноября, 14:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CN06mchASmo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jurgenklopp10</a></p>

Фото © Instagram / jurgenklopp10

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в случае назначения руководителя по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральфа Рангника наставником "Манчестер Юнайтед" его новая команда будет организованно действовать на поле. Об этом сообщает Sky Sports News.

Накануне СМИ сообщили, что Рангник уже договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед" до конца сезона и станет исполняющим обязанности главного тренера клуба. После этого немец на протяжении двух лет будет консультантом МЮ.

"К сожалению, хороший тренер едет в МЮ! У него большой опыт, он выстроил два клуба с нуля — "Хоффенхайм" и "Лейпциг". Очевидно, что с его назначением "Манчестер Юнайтед" будет организованно действовать на поле. Для других команд это не очень хорошие новости", сказал Клопп.

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Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" в начале июля 2021 года. На посту наставника "Манчестер Юнайтед" он может сменить уволенного на прошлой неделе норвежца Уле Гуннара Сульшера.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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