Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в случае назначения руководителя по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральфа Рангника наставником "Манчестер Юнайтед" его новая команда будет организованно действовать на поле. Об этом сообщает Sky Sports News.

Накануне СМИ сообщили, что Рангник уже договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед" до конца сезона и станет исполняющим обязанности главного тренера клуба. После этого немец на протяжении двух лет будет консультантом МЮ.

"К сожалению, хороший тренер едет в МЮ! У него большой опыт, он выстроил два клуба с нуля — "Хоффенхайм" и "Лейпциг". Очевидно, что с его назначением "Манчестер Юнайтед" будет организованно действовать на поле. Для других команд это не очень хорошие новости", — сказал Клопп.