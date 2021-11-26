"Не очень хорошие новости": Клопп оценил возможный переход одного из руководителей "Локомотива", Рангника, в МЮ
По информации СМИ, немецкий специалист уже договорился с английским клубом.
Фото © Instagram / jurgenklopp10
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в случае назначения руководителя по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральфа Рангника наставником "Манчестер Юнайтед" его новая команда будет организованно действовать на поле. Об этом сообщает Sky Sports News.
Накануне СМИ сообщили, что Рангник уже договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед" до конца сезона и станет исполняющим обязанности главного тренера клуба. После этого немец на протяжении двух лет будет консультантом МЮ.
"К сожалению, хороший тренер едет в МЮ! У него большой опыт, он выстроил два клуба с нуля — "Хоффенхайм" и "Лейпциг". Очевидно, что с его назначением "Манчестер Юнайтед" будет организованно действовать на поле. Для других команд это не очень хорошие новости", — сказал Клопп.
Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" в начале июля 2021 года. На посту наставника "Манчестер Юнайтед" он может сменить уволенного на прошлой неделе норвежца Уле Гуннара Сульшера.
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