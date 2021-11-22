СМИ: Тренер "Пари Сен-Жермен" Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

После отставки Уле Гуннара Сульшера английская команда осталась без главного тренера.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Manchester Evening News.

По информации издания, аргентинский специалист готов покинуть свой нынешний клуб в ближайшее время. Ранее сообщалось, что он согласен переехать на Туманный Альбион только летом.

Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным накануне после отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений.