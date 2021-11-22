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СМИ: Тренер "Пари Сен-Жермен" Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Пост наставника английской команды стал вакантным после отставки норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.

22 ноября, 15:24
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Manchester Evening News.

По информации издания, аргентинский специалист готов покинуть свой нынешний клуб в ближайшее время. Ранее сообщалось, что он согласен переехать на Туманный Альбион только летом.

Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным накануне после отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений.

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Почеттино возглавляет ПСЖ с января 2021 года. С французским клубом он стал победителем Кубка и Суперкубка страны. Контракт 49-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2023 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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