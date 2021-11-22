Стадион "Лиона" закрыли после попадания бутылки в голову футболиста
Ближайшую домашнюю встречу команда проведёт при пустых трибунах.
Фото © ФК "Лион"
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) временно закрыла для зрителей трибуны стадиона "Парк Олимпик Лионне" после попадания бутылки в голову полузащитника "Марселя" Димитри Пайета. Об этом сообщается на сайте организации.
Инцидент произошёл накануне в самом начале матча 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем". Во время подачи углового один из болельщиков хозяев попал бутылкой в голову Пайету. Главный судья увёл команды в раздевалки, встречу решили не возобновлять.
Ближайшую домашнюю игру против "Реймса" лионский клуб проведёт 1 декабря при пустых трибунах. Окончательное решение в связи с событиями на матче с "Марселем" будет принято 8 декабря.
"Лион" объявил, что болельщик, бросивший бутылку в футболиста, задержан. Ему хотят пожизненно запретить доступ на стадион.
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