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Стадион "Лиона" закрыли после попадания бутылки в голову футболиста

Ближайшую домашнюю встречу команда проведёт при пустых трибунах.

22 ноября, 14:45
<p>Фото © ФК "Лион"</p>

Фото © ФК "Лион"

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) временно закрыла для зрителей трибуны стадиона "Парк Олимпик Лионне" после попадания бутылки в голову полузащитника "Марселя" Димитри Пайета. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошёл накануне в самом начале матча 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем". Во время подачи углового один из болельщиков хозяев попал бутылкой в голову Пайету. Главный судья увёл команды в раздевалки, встречу решили не возобновлять.

Фанаты бросили бутылку в голову футболиста "Марселя" во время матча с "Лионом"

Фанаты бросили бутылку в голову футболиста "Марселя" во время матча с "Лионом"

Ближайшую домашнюю игру против "Реймса" лионский клуб проведёт 1 декабря при пустых трибунах. Окончательное решение в связи с событиями на матче с "Марселем" будет принято 8 декабря.

"Лион" объявил, что болельщик, бросивший бутылку в футболиста, задержан. Ему хотят пожизненно запретить доступ на стадион.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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