Стадион "Лиона" закрыли после попадания бутылки в голову футболиста

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) временно закрыла для зрителей трибуны стадиона "Парк Олимпик Лионне" после попадания бутылки в голову полузащитника "Марселя" Димитри Пайета. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошёл накануне в самом начале матча 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем". Во время подачи углового один из болельщиков хозяев попал бутылкой в голову Пайету. Главный судья увёл команды в раздевалки, встречу решили не возобновлять.

Ближайшую домашнюю игру против "Реймса" лионский клуб проведёт 1 декабря при пустых трибунах. Окончательное решение в связи с событиями на матче с "Марселем" будет принято 8 декабря.