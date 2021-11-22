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"Не можем говорить об отмене": Президент РПЛ Хачатурянц заявил о необходимости изменить лимит на легионеров

По его мнению, сейчас в нашей стране нет здоровой конкуренции среди молодых доморощенных игроков.

22 ноября, 14:33

Фото © ФК "Зенит"

Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц в ходе пресс-конференции заявил о необходимости изменить лимит на легионеров в лиге.

"Вопрос по лимиту стоит остро и давно. Это то, что беспокоит клубы, и не напрасно. Сегодня у нас нет здоровой конкуренции среди доморощенных футболистов. Этот лимит должен изменяться. Мы не можем сейчас говорить о полной отмене, но формула обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена", — заявил Хачатурянц.

Ашот Хачатурянц избран президентом РПЛ

Ашот Хачатурянц избран президентом РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что Ашот Хачатурянц единогласно был выбран президентом РПЛ в ходе общего собрания лиги. Исполнять свои обязанности он будет в ближайшие пять лет.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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