"Вопрос по лимиту стоит остро и давно. Это то, что беспокоит клубы, и не напрасно. Сегодня у нас нет здоровой конкуренции среди доморощенных футболистов. Этот лимит должен изменяться. Мы не можем сейчас говорить о полной отмене, но формула обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена", — заявил Хачатурянц.