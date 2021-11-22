"Не можем говорить об отмене": Президент РПЛ Хачатурянц заявил о необходимости изменить лимит на легионеров
По его мнению, сейчас в нашей стране нет здоровой конкуренции среди молодых доморощенных игроков.
Фото © ФК "Зенит"
Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц в ходе пресс-конференции заявил о необходимости изменить лимит на легионеров в лиге.
"Вопрос по лимиту стоит остро и давно. Это то, что беспокоит клубы, и не напрасно. Сегодня у нас нет здоровой конкуренции среди доморощенных футболистов. Этот лимит должен изменяться. Мы не можем сейчас говорить о полной отмене, но формула обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена", — заявил Хачатурянц.
Ранее Лайф сообщал, что Ашот Хачатурянц единогласно был выбран президентом РПЛ в ходе общего собрания лиги. Исполнять свои обязанности он будет в ближайшие пять лет.
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