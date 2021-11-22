Полнейший беспредел: Как французские фанаты срывают матчи, но вся Европа боится русских Пока одни болельщики позволяют себе творить самое настоящее безумие и портить праздник футбола, другие вынуждены терпеть очень жёсткие рамки 22 ноября, 14:30 Фото © Getty Images / John Berry

Футбольная Франция в этом сезоне серьёзно страдает из-за дичайшего поведения своих болельщиков. Кажется, что они совсем позабыли про то, что такое культура поведения на стадионах. Количество их выходок поражает воображение, а кадры с игр по-настоящему будоражат кровь. И это при том, что оплотом фанатского зла в Европе считаются болельщики из России.

Бутылкой в голову или массовый забег на поле

Свежая история с матча последнего тура французской Лиги 1. "Марсель" приехал в гости к "Лиону". Сама по себе крайне интересная вывеска. Однако матч завершился гораздо раньше, чем того можно было ожидать. Всё из-за той дичи, которую вытворяли на трибунах местные болельщики. Уже на третьей минуте фанаты "Лиона" начали бросать на поле посторонние предметы, однако весь ужас случился мгновениями позже.

"Марсель" должен был подавать угловой. К мячу пошёл лидер команды и некогда один из ведущих игроков сборной Франции Димитри Пайет. Однако сделать навес в штрафную он так и не сумел, ибо ему прямо в голову прилетела бутылка с водой. Чем именно игрок "Марселя" не угодил фанатам "Лиона" — сказать сложно. Впрочем, судей это совсем не волновало. Они оперативно приостановили матч, а вскоре и вовсе не стали его продолжать — не согласились на это футболисты "Марселя". И их можно понять.

⚡ А вот и видео инцидента, из-за которого остановили матч в Лионе.



В Пайета прилетает бутылка, игроку сразу прикладывают лед и оказывают помощь. Футболистов уводят с поле. Жесть. Просто жесть 😰 pic.twitter.com/1y7aDUZFYP — Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2021

— Мы снова увидим прерванный идиотами матч. Это не то, что я хочу, чтобы англичане, испанцы и итальянцы видели во французской лиге, — заявил легендарный французский нападающий Тьерри Анри.

Одним из ключевых здесь является слово "снова". Французские фанаты в этом сезоне вообще словно сошли с ума. Для них это далеко не первая выходка. Так, в третьем туре они сорвали матч с участием всё того же "Марселя", который играл против "Ниццы" — достаточно принципиальное противостояние. Здесь провести на поле командам удалось куда больше, чем три минуты. Однако исход всё равно не самый приятный.

Так, на протяжении всего матча фанаты "Ниццы" кидались мусором в соперников. Ответить им решил всё тот же Пайет, который бросил бутылку в обратном направлении. Вряд ли он ожидал того, что случилось секундами позже. Фанаты "Ниццы" тут же массово выбежали на поле и даже напали на кого-то из игроков. В итоге игроки "Марселя" не захотели доигрывать матч.

Нечто похожее было в игре "Ланс" – "Лилль". Когда болельщики первых рванули на поле в перерыве. При этом весь первый тайм они не стеснялись орать обидные кричалки в адрес соперников. Благо остановить их смогла система полива газона, которую тут же включили работники стадиона.

Ещё одна диковатая история случилась во время принципиального противостояния "Марселя" и ПСЖ. Там уже именно болельщики "Марселя" не стеснялись вести себя так, как хотят, абсолютно плюя на правила. В итоге на поле летели бутылки, мусор. Кроме того, на газон выбежал один из фанатов, который хотел попросить футболку у Лионеля Месси, но не удалось.

Фото © Getty Images / Xavier Laine

"Жесть полная"

Представить такое можно где угодно, безусловно. Но почему-то на этом фоне регулярно сталкиваются с целым рядом ограничений именно наши болельщики. Вспоминать историю с Евро-2016 уже просто не хочется. Там, по версии западных СМИ, сотни наших напали на несколько тысяч пьяных англичан. Дрались все — в тюрьме оказались только русские.

Куда более свежая история из Хорватии, с памятного матча сборной России на пути к ЧМ-2022. Здесь волнует нас не только неудачный результат, но и то, как местная полиция встретила наших фанатов. К примеру, как писал "Спорт-Экспресс", хорватские правоохранители окружили бар, где были российские болельщики, и никому не давали войти и выйти из заведения.

Тогда же полицейские не стеснялись сопровождать каждый шаг тех, кто приехал поболеть за команду Валерия Карпина. При том что вели себя россияне достаточно мирно и явно не собирались устраивать в Сплите никакого побоища. Не делали того и хорваты, но отзывались о наших они достаточно однозначно.

— Хорошо, что здесь много полиции. Российские фанаты сумасшедшие, это опасно для города, — рассказал "Чемпионату" один из хорватских болельщиков.

Представить впечатления наших болельщиков достаточно несложно. Они были шокированы тем, что творилось в Сплите в день игры, и явно не ждали столь "тёплого" приёма. При том, что наши болельщики уже достаточно давно научились вести себя мирно и спокойно и не попадали в неприятные ситуации.

— Погулять вообще не дали. Жесть полная. Если брать чемпионат мира, люди гуляли, пили виски, колу, водку пили в метро. Здесь же мы сидели закрытые. Планы были погулять по центру, но ничего нельзя. Полный жесткач! — поделился впечатлениями один из российских болельщиков.

Стоит отметить, что отношение к российским фанатам не меняется уже много лет. Хотя они делают всё, чтобы это исправить. Однако нашим болельщикам очень "далеко" до таких провокаций, которые позволяют себе фанаты во Франции. Вопрос лишь в том, сколько ещё матчей они сорвут, пока их не начнут считать "сумасшедшими".

Авторы Шамиль Гаджиев