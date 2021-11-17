Конец итальянской сказки: Как в "Фиорентине" собрались избавиться от Кокорина, который оказался никому не нужен Кажется, итальянский клуб устал терпеть абсолютную беспомощность и постоянные травмы нашего соотечественника. 17 ноября, 11:20 Фото © ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press

История Александра Кокорина и "Фиорентины" всё больше начинает походить на какой-то бразильский сериал. Главный герой, кажется, готов на всё, лишь бы завоевать сердце своей итальянской мечты и влюбить в себя окружающих. Да только всё не получается. Теперь, судя по всему, сделать это будет нереально, ведь "фиалки" захотели разорвать контракт со своим нападающим. И теперь за Кокорина становится тревожно, ведь он оказывается просто-напросто никому не нужен.

Прописался в лазарете

"Приключения русского в Италии" — пожалуй, что это будет идеальное название для такого сериала. Рядом с Кокориным повсюду идут травмы и лазарет "Фиорентины". И ладно бы в первые полгода можно было сослаться на сложности адаптации и трудности привыкания к новым реалиям. Теперь же действительно непонятно, что происходит с нашим форвардом, который вновь лечится от каких-то повреждений.

Причём получил он их не на поле. Что тоже логично — как он травмируется, если просто-напросто не играет. Почти за год он провёл на поле около 150 минут. Переводя на футбольный язык: за почти год в Италии Кокорин сыграл примерно два полноценных матча. Разумеется, что никакими полезными действиями тут и не пахнет. В наличии только жёлтые карточки и абсолютно блёклая игра. А ожиданий было гораздо больше.

От последних новостей о Кокорине веет какой-то лёгкой мистикой. По информации итальянских СМИ, в октябре у него было зафиксировано мышечное перенапряжение. Возможно, Кокорин так до сих пор и не привык к сложному итальянскому футболу, который требует невероятной физической готовности и существенно отличается от того, что мы видим в России.

Теперь же в "Фиорентине" говорят о мышечной травме. В заявку своей команды он не попадает пять матчей подряд. Переводя на язык календаря: в последний раз Александр Кокорин выходил на поле 3 октября. К примеру, в то время наша сборная ещё имела все шансы на прямое попадание на ЧМ в Катар...

Новая попытка избавиться от россиянина

Если кто забыл, то напомним: за всё это "Фиорентина" платит немалые деньги — около 2 миллионов евро в год. Явно итальянские боссы просто устали от того, что столь большие деньги не приносят никакого результата. Вечером 16 ноября в СМИ появилась информация, что "фиалки" намерены разорвать контракт с Кокориным либо же отдать его в аренду.

И вот здесь всплывает финансовая суть вопроса. Кокорин по меркам абсолютно любого футбольного чемпионата не соответствует критерию зарплата/качество. Если в РПЛ такие гонорары — история более-менее нормальная (все в стране прекрасно знают о зарплате Артёма Дзюбы в "Зените", которая в два раза больше), то с европейскими клубами такие фокусы не пройдут.

Проще говоря, никто из потенциальных работодателей Кокорина просто не заинтересован в нём. При том, что после "Сочи", куда он попал после тюремного заключения, Александр был в очень хорошей форме. Дальше был неудачный переход в "Спартак" и абсолютно необъяснимый трансфер в "Фиорентину". Плюс ко всему Кокорин не только достаточно дорогой актив, но ещё и возрастной. На рынке есть немало форвардов гораздо моложе, которые с удовольствием пойдут на те же условия.

Хотя шанс у Кокорина до сих пор есть. В "Фиорентине" он может остаться, если оперативно восстановится от травмы и начнёт показывать тот футбол, который до сих пор помнят болельщики "Динамо", "Сочи" или же сборной России, где именно он был некогда главной надеждой на голы. Плюс на клуб давит ситуация с его лидером — нападающим Душаном Влаховичем — который наотрез отказывается продлеватьть свой контракт и уже следующим летом намерен сменить команду.

Тренируется в выходные

Сам Кокорин, кажется, к таким нагрузкам вполне готов. Буквально недавно футболист порадовал переживающую за него часть болельщицкой аудитории тем, что выложил фотографию из спортзала. Причём пришёл он туда в выходной день. Чем не повод подумать об усердии и старании нашего соотечественника.

Фото © Instagram/kokorin9

В Кокорина и правда хочется верить, ибо наш человек в Европе — хороший знак. Возможно, если ему удастся набрать былые кондиции, то сериал с его участием получит абсолютно новое развитие и шанс на хеппи-энд. Верит в нашего форварда и бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера.

— Конечно, на него негативно повлиял годичный перерыв, но он мне понравился, когда я встретил его как соперника в России. Кокорин может вернуться на свой уровень, но для этого ему нужно играть чаще. Нужно обрести уверенность и лучше познакомиться с итальянским футболом, — заметил итальянский специалист.

Впрочем, по перспективам Кокорина серьёзно может ударить интерес "Фиорентины" к нападающему "Ромы" Борхе Майоралю. "Фиалки" всерьёз намерены взять в аренду испанского форварда. Если это произойдёт, то шансы Кокорина задержаться в Италии начнут стремительно таять. Возникает логичный вопрос: а что же делать?

Сейчас Кокорин словно находится в клетке из травм и дорогого контракта. Если из неё каким-то чудом удастся выбраться, то есть все шансы в самом скором времени вернуться на прежний уровень. Правда, пока в это верится с большим трудом. Отсутствие спроса говорит лишь о том, что Кокорин просто никому не нужен. Ни в Италии, ни где-нибудь ещё.

Авторы Шамиль Гаджиев