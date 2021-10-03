Трансфер из кошмарных снов: Как Кокорин получает миллионы в "Фиорентине", хотя совсем не играет Болельщики и местная пресса уже всерьёз выражают своё недовольство из-за одного лишь наличия россиянина в заявке команды. 2 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press

Представительство российских футболистов за границей по-прежнему остаётся достаточно скромным. Буквально несколько игроков, которые борются за места в составах своих клубов. Одним из самых видных представителей этой диаспоры является Александр Кокорин. На этой неделе общественность буквально ахнула, когда пресса раскрыла его зарплату.

Больше только у двоих игроков

Итак, приготовьтесь. В год Александр Кокорин получает... 1,8 миллиона евро! Цифры абсолютно сумасшедшие. Впрочем, не для нашего футбола, где подобные контракты имеются почти у каждого более-менее видного игрока. Для сравнения, Артём Дзюба в "Зените" получает в два раза больше — около 3,7 миллиона евро ежегодно.

Однако в "Фиорентине" запросы немного скромнее. Тут больше Кокорина получают лишь два футболиста. Речь о сербском защитнике Николе Миленковиче и испанце Хосе Кальехоне. Оклад первого — 2,2 миллиона евро в год, второго — 2,5 миллиона евро ежегодно. Однако их оклады можно хотя бы попробовать объяснить. Миленкович — важнейший защитник, который уже успел забить в этом сезоне. У Кальехона шикарное прошлое в мадридском "Реале" и "Наполи", да и на поле он выходит регулярно.

Такая же зарплата, как у Кокорина, — у Николаса Гонсалеса, Лукаса Торрейры и Софьяна Амрабата. За первого "фиалки" этим летом отдали более 20 миллионов евро, чтобы забрать его у "Штутгарта". Второй вообще арендован у "Арсенала", да и Амрабат на поле выходит куда чаще, чем Кокорин.

Что же до нашего нападающего, то он по-прежнему не радует болельщиков своими выходами на поле. Пока что баснословные деньги местных боссов уходят на то, чтобы Кокорин изредка выходил на поле (в основном в конце второго тайма на 15–20 минут), не отмечался чем-то полезным, ещё и жёлтую мог получить, и покидал поле ни с чем. Более того, у Кокорина пока даже и ударов особо-то нет. Хотя именно этим нападающий, по идее, и должен заниматься. Не говоря уже о голах.

А вот ещё любопытная статистика. Лидер атак "Фиорентины" — серб Душан Влахович — получает в районе миллиона евро в год. Всего лишь, скажет читатель, глядя на оклад Александра Кокорина. Безусловно, при продлении договора зарплата молодого сербского нападающего вырастет. Другой вопрос, что к тому моменту он уже может покинуть Флоренцию и отправиться играть в куда более сильный клуб. Спрос на него был уже этим летом.

"Издеваются в соцсетях"

Понятно, что такие выступления Александра Кокорина не могли остаться незамеченными в Италии. Местная пресса, как вы прекрасно понимаете, жалеть российского нападающего не собирается, ибо поводов для этого пока абсолютно никаких не представляется.

"Против "Дженоа" Александра должны были удалить за грубый фол. Против "Интера" же он ни разу не коснулся мяча! После таких выступлений даже самые терпеливые и добрые болельщики "Фиорентины" издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба", — заметил итальянский журналист Россано Доннини.

Болельщики же действительно высказываются на тему Кокорина очень яро, местами даже агрессивно. Понятно, что от форварда ждут хотя бы чего-то полезного, а не тусклой игры или же просиживания огромной зарплаты на скамейке запасных.

"Если Кокорин не сыграет в этом месяце хотя бы в двух матчах, кто-то будет обязан взять на себя вину. Спортивному директору Праде необходимо будет извиниться, а также должно начаться расследование того, как этот игрок сумел пройти медосмотр перед подписанием контракта!" — писали болельщики "Фиорентины" в сентябре.

Не нравится фанатам и образ жизни Кокорина. Совсем недавно нападающий признался, что может себе позволить выпить пива после игр. В то же время он рассказал, что предпочитает не употреблять крепкий алкоголь, но, кажется, для итальянских фанатов это уже не так важно. Некоторые замечают, что образ жизни Кокорина сильно отличается от стиля "профессионального футболиста".

Не поддерживают нашего форварда не только болельщики или местная пресса. Начинают от него отворачиваться и коллеги по цеху. К примеру, экс-нападающий "Фиорентины" Франческо Байано. Правда, он призывает задавать вопросы по Кокорину главному тренеру команды Винченцо Итальяно.

"Я видел его всего несколько раз на поле и хочу надеяться, что он просто был не в форме. Сложно судить об игроке по десяти минутам, проведённым на поле. Если Кокорин не сыграл даже с "Козенцой" (клуб из Серии В, который "Фиорентина" обыграла в Кубке Италии. — Прим. Лайфа), то, значит, он отстаёт от команды на световые годы. Поэтому я думал, что клуб усилит атаку. Сейчас хотелось бы довериться клубу. Будем ждать Кокорина", — подчеркнул Байано.

Проблема больших зарплат для нашего футбола остаётся одной из ключевых, и история Александра Кокорина может дать ей новый поворот. Он третий по окладу в своей "Фиорентине", но далеко не первый в списке тех, кто приносит команде пользу. Скорее, он находится в конце этого листа. Избавиться от Кокорина "фиалкам", будем честны, крайне непросто. Он — слишком дорогой актив, который в Европе готовы взять себе лишь редкие команды. Тем не менее хочется верить, что в карьере Кокорина это лишь временная чёрная полоса, которая обязательно сменится белой.

Авторы Шамиль Гаджиев