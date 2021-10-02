Судья Федотов возмутился решением не ставить пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча с "Краснодаром"

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, который произошёл в концовке матча десятого тура РПЛ ЦСКА — "Краснодар". На последних секундах игры мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву. Главный судья Владимир Москалёв, как и арбитры VAR во главе с Василием Казарцевым, не зафиксировали нарушения правил.

"Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ею в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку "Краснодара" сыграть в мяч", — отметил Федотов в беседе с изданием "Чемпионат".

Он добавил, что не понимает, почему судьи не назначили пенальти, ведь им дали "нормальные" повторы.

"Чистый пенальти! Видимо, судьи мстят "Краснодару" за коллегу Панина", — подчеркнул Федотов.

Бывший арбитр Алексей Николаев также заявил, что судьи ошиблись, когда не назначили одиннадцатиметровый удар в ворота армейцев.

"Мне так кажется, что только у Василия Казарцева сложилось мнение, что нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра. Главному арбитру Володе Москалёву было сложно увидеть этот момент. Но как на повторе можно было этого не рассмотреть? Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. У меня много вопросов. Конечно, это одиннадцатиметровый", — сказал Николаев в эфире телеканала "Матч Премьер".