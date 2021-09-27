НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В РФС готовы рассмотреть скандальные заявления гендиректора "Краснодара" о судействе в матче с "Сочи"

"Быки" одержали победу в принципиальной встрече, однако по ходу неё команда осталась вдевятером.

27 сентября, 10:19
<p>Фото © <a href="https://fckrasnodar.ru/club/heads/person/?object_id=97793" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fckrasnodar.ru</a></p>

Фото © fckrasnodar.ru

Комитет по этике РФС готов рассмотреть скандальное заявление генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига о судействе матча против "Сочи". Об этом Sport24 сообщил председатель Комитета по этике РФС Семён Андреев.

"Высказывания Хашига довольно резкие. Вижу достаточно предпосылок для того, чтобы в Комитет по этике поступило обращение по этому поводу. Пока оно не поступало, но мы обязательно рассмотрим этот инцидент, если руководство российского футбола попросит", — подчеркнул Андреев.

"Спартак" или "Зенит" судили бы совсем по-другому": Гендиректор "Краснодара" жёстко раскритиковал арбитров после победного матча с "Сочи"

"Спартак" или "Зенит" судили бы совсем по-другому": Гендиректор "Краснодара" жёстко раскритиковал арбитров после победного матча с "Сочи"

Напомним, "Краснодар" в матче девятого тура РПЛ обыграл "Сочи" со счётом 3:0. По ходу матча главный арбитр встречи Игорь Панин показал две красные карточки игрокам "быков". После этого гендиректор краснодарцев Владимир Хашиг жёстко раскритиковал арбиртов, в особенности Владислава Безбородова, который сидел на VAR. По мнению Хашига, он давил авторитетом на Панина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Может пригодиться в будущем": Защитник "Краснодара" Рамирес рассказал, почему получил российское гражданство

сегодня в 09:40

"Спартак" или "Зенит" судили бы совсем по-другому": Гендиректор "Краснодара" жёстко раскритиковал арбитров после победного матча с "Сочи"

вчера в 20:05

"Меры выглядят чрезмерными": В ФНЛ прокомментировали массовое задержание болельщиков перед матчем "Шинника" во Владимире

сегодня в 10:04

Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

сегодня в 08:50

СК проверит телеграм-канал, автор которого пригрозил устроить стрельбу в томском колледже

сегодня в 10:34

Новости партнеров

Layer 1