В РФС готовы рассмотреть скандальные заявления гендиректора "Краснодара" о судействе в матче с "Сочи"
"Быки" одержали победу в принципиальной встрече, однако по ходу неё команда осталась вдевятером.
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Комитет по этике РФС готов рассмотреть скандальное заявление генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига о судействе матча против "Сочи". Об этом Sport24 сообщил председатель Комитета по этике РФС Семён Андреев.
"Высказывания Хашига довольно резкие. Вижу достаточно предпосылок для того, чтобы в Комитет по этике поступило обращение по этому поводу. Пока оно не поступало, но мы обязательно рассмотрим этот инцидент, если руководство российского футбола попросит", — подчеркнул Андреев.
"Спартак" или "Зенит" судили бы совсем по-другому": Гендиректор "Краснодара" жёстко раскритиковал арбитров после победного матча с "Сочи"
Напомним, "Краснодар" в матче девятого тура РПЛ обыграл "Сочи" со счётом 3:0. По ходу матча главный арбитр встречи Игорь Панин показал две красные карточки игрокам "быков". После этого гендиректор краснодарцев Владимир Хашиг жёстко раскритиковал арбиртов, в особенности Владислава Безбородова, который сидел на VAR. По мнению Хашига, он давил авторитетом на Панина.
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