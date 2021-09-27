В РФС готовы рассмотреть скандальные заявления гендиректора "Краснодара" о судействе в матче с "Сочи"

Комитет по этике РФС готов рассмотреть скандальное заявление генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига о судействе матча против "Сочи". Об этом Sport24 сообщил председатель Комитета по этике РФС Семён Андреев.

"Высказывания Хашига довольно резкие. Вижу достаточно предпосылок для того, чтобы в Комитет по этике поступило обращение по этому поводу. Пока оно не поступало, но мы обязательно рассмотрим этот инцидент, если руководство российского футбола попросит", — подчеркнул Андреев.