Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

Игра в Санкт-Петербурге состоится 29 сентября, старт — в 19:45 по московскому времени.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и шведским "Мальмё" обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Лазарос Димитриадис и Полихронис Костарас. Резервным арбитром назначили ещё одного грека — Янниса Пападопулоса. За работу системы VAR будет отвечать Хосе Мария Санчес из Испании.

Добавим, что встреча между "Зенитом" и "Мальмё" состоится 29 сентября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.