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Регион
Опубликовано 27 сентября 2021, 08:50

Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

Фото © ФК "Краснодар"

Фото © ФК "Краснодар"

Игра в Санкт-Петербурге состоится 29 сентября, старт — в 19:45 по московскому времени.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и шведским "Мальмё" обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Лазарос Димитриадис и Полихронис Костарас. Резервным арбитром назначили ещё одного грека — Янниса Пападопулоса. За работу системы VAR будет отвечать Хосе Мария Санчес из Испании.

Добавим, что встреча между "Зенитом" и "Мальмё" состоится 29 сентября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил лондонскому "Челси" (0:1). "Мальмё" на своём поле был разгромлен туринским "Ювентусом" (0:3).

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Роман Фейгин
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