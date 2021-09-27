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Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

Встреча состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.

27 сентября, 08:50
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и шведским "Мальмё" обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Лазарос Димитриадис и Полихронис Костарас. Резервным арбитром назначили ещё одного грека Янниса Пападопулоса. За работу системы VAR будет отвечать Хосе Мария Санчес из Испании.

Добавим, что встреча между "Зенитом" и "Мальмё" состоится 29 сентября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил лондонскому "Челси" (0:1). "Мальмё" на своём поле был разгромлен туринским "Ювентусом" (0:3).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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