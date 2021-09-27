Болельщица футбольного клуба "Краснодар" опубликовала видео, сделанное во время воскресного матча "быков" с командой "Сочи". Девушка утверждает, что на кадрах запечатлён конфликт с Геннадием Щербиной — руководителем клуба по работе с маломобильными болельщиками.

По словам девушки, перед окончанием игры помощница Щербины сказала, что она должна спускаться на спецтранспорте ко входу № 16. После этого болельщица спросила, можно ли ей доехать на спецтранспорте до парковки, поскольку начинался дождь. Стюард пообещала уточнить эту информацию у самого Щербины.

"Щербина подбежал и стал на меня ругаться, что нельзя пользоваться разным спецтранспортом. Я согласилась воспользоваться той же машиной, но он уже не мог уняться. Щербина начал меня обвинять во лжи и заметил, что я записываю видео на телефон", — указано в комментарии к видео, опубликованном в "Ютубе".

При этом девушка отметила, что всегда записывает матчи, а сотрудник клуба принялся вырывать его из рук.

"Два раза он меня ударил по руке и отобрал телефон. За меня начал заступаться папа, и Щербина вернул телефон", — отмечается в описании к видео.

На кадрах запечатлён момент конфликта, где видно, что Щербина ведёт беседу на повышенных тонах.

"Вам было сказано: "Откуда берём, туда и завозим... Вы будете ехать оттуда. Всё, закрыли рот", — сказал сотрудник футбольного клуба.

В ответ на это отец девушки сделал Щербине замечание, а тот в свою очередь попросил общаться с ним "на Вы". После этого мужчина попытался забрать у болельщицы телефон, но сделать это ему не удалось. Как заявил Щербина, гаджетом ему "тыкали в лицо".