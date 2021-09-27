Вучич заявил, что Сербия отреагирует на обострение в Косове в случае бездействия НАТО

Если НАТО не отреагирует должным образом на обострившуюся ситуацию у границы Сербии и Косова, Белград примет самостоятельные меры, чтобы не допустить повторения военного конфликта. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

"Мы... не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы, как НАТО, отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", — сказал он в эфире TV Pink.

Вучич подчеркнул, что пока Сербия не поднимала армию и полицию, но привела её в полную готовность. Он также добавил, что никто из силовиков не заходил на территорию Косова, поскольку в соответствии с соглашением в Куманове 1999 года у Белграда нет на это права.