Вучич заявил, что Сербия отреагирует на обострение в Косове в случае бездействия НАТО
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал обе стороны разрядить обстановку в зоне конфликта.
Фото © ТАСС / EPA / SZILARD KOSZTICSAK
Если НАТО не отреагирует должным образом на обострившуюся ситуацию у границы Сербии и Косова, Белград примет самостоятельные меры, чтобы не допустить повторения военного конфликта. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.
"Мы... не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы, как НАТО, отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", — сказал он в эфире TV Pink.
Вучич подчеркнул, что пока Сербия не поднимала армию и полицию, но привела её в полную готовность. Он также добавил, что никто из силовиков не заходил на территорию Косова, поскольку в соответствии с соглашением в Куманове 1999 года у Белграда нет на это права.
Ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. В четверг в результате стычки пострадало три серба, а уже в субботу Белград поднял в воздух вертолёты-истребители. Позже в конфликт вмешался верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.
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