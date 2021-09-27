До пяти увеличилось число погибших в жутком ДТП с фурой в Дагестане

До пяти выросло число погибших в результате жёсткого ДТП с тремя автомобилями в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В результате ДТП пострадало восемь человек, из них пять человек скончались, детей среди погибших и пострадавших нет", —говорится в сообщении.

Там добавили, что в аварии столкнулись автомобили Mercedes, КамАЗ и ВАЗ-2110. Судя по кадрам, которые публиковал Лайф, и легковушки, и кабина грузовика в результате ДТП оказались буквально смяты.