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До пяти увеличилось число погибших в жутком ДТП с фурой в Дагестане

Пострадало в результате аварии восемь человек, несовершеннолетних среди них нет.

27 сентября, 05:13
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

До пяти выросло число погибших в результате жёсткого ДТП с тремя автомобилями в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В результате ДТП пострадало восемь человек, из них пять человек скончались, детей среди погибших и пострадавших нет", —говорится в сообщении.

Там добавили, что в аварии столкнулись автомобили Mercedes, КамАЗ и ВАЗ-2110. Судя по кадрам, которые публиковал Лайф, и легковушки, и кабина грузовика в результате ДТП оказались буквально смяты.

Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области

Напомним, авария произошла на трассе между Дербентским районом и городом Дагестанские Огни. Первоначально сообщалось о трёх погибших и трёх пострадавших.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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