Один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, инцидент случился на втором этаже медучреждения, в так называемой красной зоне, где лежат больные коронавирусом. Предварительно, пожар произошёл из-за телефонной зарядки, оставленной в сети. Погибла женщина 1939 года рождения.