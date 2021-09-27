Зарядку от телефона забыли в сети: Один человек погиб при пожаре в ковидной реанимации больницы под Воронежем
Возгорание уже удалось ликвидировать, его площадь составила 15 квадратных метров.
Фото © ТАСС / Алексей Белкин
Один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, инцидент случился на втором этаже медучреждения, в так называемой красной зоне, где лежат больные коронавирусом. Предварительно, пожар произошёл из-за телефонной зарядки, оставленной в сети. Погибла женщина 1939 года рождения.
Из здания эвакуировали 31 человека. В 02:58 пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
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