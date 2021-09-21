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Два человека погибли и шесть пострадали при пожаре в гостинице в Дагестане

Спасателям уже удалось ликвидировать возгорание, площадь составила порядка 450 квадратных метров.

21 сентября, 04:02
<p>Фото © <a href="https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4566226" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан

В городе Хасавюрте (Дагестан) произошёл крупный пожар в здании гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пламя вспыхнуло ранним утром 21 сентября в двухэтажной гостинице с мансардным этажом. Спасателям уже удалось ликвидировать возгорание, площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров.

Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан

Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан

Как уточнили в МЧС, в результате пожара погибли двое мужчин. Ещё шесть человек были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в реанимации. Детей среди жертв нет.

В Анапе мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, спасаясь от пожара

В Анапе мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, спасаясь от пожара

Всего из здания гостиницы эвакуировали около 20 человек. На месте продолжают работать спасатели, обстоятельства инцидента выясняются.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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