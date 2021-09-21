Два человека погибли и шесть пострадали при пожаре в гостинице в Дагестане
Спасателям уже удалось ликвидировать возгорание, площадь составила порядка 450 квадратных метров.
В городе Хасавюрте (Дагестан) произошёл крупный пожар в здании гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Пламя вспыхнуло ранним утром 21 сентября в двухэтажной гостинице с мансардным этажом. Спасателям уже удалось ликвидировать возгорание, площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров.
Как уточнили в МЧС, в результате пожара погибли двое мужчин. Ещё шесть человек были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в реанимации. Детей среди жертв нет.
Всего из здания гостиницы эвакуировали около 20 человек. На месте продолжают работать спасатели, обстоятельства инцидента выясняются.
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