Два человека погибли и шесть пострадали при пожаре в гостинице в Дагестане

В городе Хасавюрте (Дагестан) произошёл крупный пожар в здании гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пламя вспыхнуло ранним утром 21 сентября в двухэтажной гостинице с мансардным этажом. Спасателям уже удалось ликвидировать возгорание, площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров.

Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан

Как уточнили в МЧС, в результате пожара погибли двое мужчин. Ещё шесть человек были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в реанимации. Детей среди жертв нет.