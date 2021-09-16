В Анапе мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, спасаясь от пожара

В Анапе мужчина в одних трусах вылез на фасад дома, спасаясь от пожара. Видео © Соцсети

В Анапе мужчина вылез на карниз многоэтажного дома, чтобы спастись из горящей квартиры. Кадры инцидента появились в соцсетях. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, возгорание произошло около 9:21 в доме на улице Таманской.

Пожарные прибыли на место менее чем через пять минут после первого сообщения на дежурный пульт. В этот момент снаружи здания на высоте четвёртого этажа стоял мужчина в одних трусах. Сколько он там находился, неизвестно, но спасатели оперативно сняли его с фасада.

Помимо мужчины из здания также было эвакуировано 15 человек. Через полчаса пожар был потушен. Сообщается, что никто в результате происшествия не пострадал. Причина возгорания выясняется.