НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Анапе мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, спасаясь от пожара

Сколько он так простоял, неизвестно, но приехавшие на место спасатели оперативно сняли его с высоты.

16 сентября, 08:19

В Анапе мужчина в одних трусах вылез на фасад дома, спасаясь от пожара. Видео © Соцсети

В Анапе мужчина вылез на карниз многоэтажного дома, чтобы спастись из горящей квартиры. Кадры инцидента появились в соцсетях. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, возгорание произошло около 9:21 в доме на улице Таманской.

Пожарные прибыли на место менее чем через пять минут после первого сообщения на дежурный пульт. В этот момент снаружи здания на высоте четвёртого этажа стоял мужчина в одних трусах. Сколько он там находился, неизвестно, но спасатели оперативно сняли его с фасада.

Мощный пожар охватил кафе на набережной сочинского посёлка

Мощный пожар охватил кафе на набережной сочинского посёлка

Помимо мужчины из здания также было эвакуировано 15 человек. Через полчаса пожар был потушен. Сообщается, что никто в результате происшествия не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Ранее Лайф сообщал, что в Хакасии горел участок отшельницы Агафьи Лыковой. С огнём боролись только три волонтёра, которые случайно оказались рядом — приплыли на лодке, чтобы забрать своего товарища, который гостил у отшельницы и помогал ей в делах. По уточнённым данным, помещение, где произошёл пожар, было нежилым. Лайф публиковал фото последствий происшествия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пепелище в глухой тайге: Лайф публикует видео последствий пожара у отшельницы Агафьи Лыковой

8 сентября, 11:13

МВД просит о помощи в поисках троих детей, пропавших под Владимиром

сегодня в 09:36

Суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ

сегодня в 09:33

Глава РПЛ заявил, что лига изучила стоимость собственных медиаправ

сегодня в 09:31

Песков заявил, что западные IT-гиганты должны оплатить назначенные им штрафы

сегодня в 09:31

Новости партнеров

Layer 1