В Хакасии горит участок отшельницы Агафьи Лыковой

Пожар начался на заимке отшельницы Агафьи Лыковой на территории природного заповедника "Хакасский". По предварительным данным, там уже горели две хозяйственные постройки, а огонь частично перекинулся на старый дом, в котором пожилая женщина жила до марта текущего года. По информации Лайфа, о ЧП волонтёры по спутниковому телефону сообщили администрации заповедника. Пока не известно, успеют ли добраться к горящей заимке экстренные службы, пока с огнём борются только трое добровольцев, которые случайно оказались рядом — приплыли на лодке, чтобы забрать своего товарища, который гостил у отшельницы и помогал ей в делах.

По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной свечки. Сама Агафья Лыкова, по предварительной информации Лайфа, не пострадала.

Напомним, что 77-летняя Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живёт в тайге одна, но периодически с ней остаются добровольные помощники.