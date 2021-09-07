В Хакасии горит участок отшельницы Агафьи Лыковой
С огнём борются трое волонтёров, которые случайно оказались рядом. Сама 77-летняя староверка, по информации Лайфа, не пострадала.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Пожар начался на заимке отшельницы Агафьи Лыковой на территории природного заповедника "Хакасский". По предварительным данным, там уже горели две хозяйственные постройки, а огонь частично перекинулся на старый дом, в котором пожилая женщина жила до марта текущего года. По информации Лайфа, о ЧП волонтёры по спутниковому телефону сообщили администрации заповедника. Пока не известно, успеют ли добраться к горящей заимке экстренные службы, пока с огнём борются только трое добровольцев, которые случайно оказались рядом — приплыли на лодке, чтобы забрать своего товарища, который гостил у отшельницы и помогал ей в делах.
По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной свечки. Сама Агафья Лыкова, по предварительной информации Лайфа, не пострадала.
Напомним, что 77-летняя Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живёт в тайге одна, но периодически с ней остаются добровольные помощники.
Полгода назад Лайф писал, что отшельница переехала в новый дом, который для неё построили при участии Олега Дерипаски — Лыкова сама обратилась за помощью к миллиардеру. Сооружение избы велось поэтапно: её собрали в Абакане, брёвна пронумеровали, затем разобрали и доставили на заимку, где живёт Лыкова. Доставляли по реке на плотах, всего потребовалось 18 рейсов. А стеклопакеты доставляли на вертолётах.
Лента новостей
Звезда "Шербурских зонтиков" Нино Кастельнуово умер после продолжительной болезни
сегодня в 16:30
Расследование дела об убийстве школьниц в Кузбассе взято Генпрокуратурой на особый контроль
сегодня в 16:24
В правительстве поддержали инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра
сегодня в 16:10
Комментариев: 0