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Категорий: 18

Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом

Строительство избы для женщины проходило при поддержке Олега Дерипаски.

10 марта 2021, 22:27
<p>Фото © vk.com/alexandr.govorov</p>

Фото © vk.com/alexandr.govorov

Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом на территории заповедника "Хакасский", который был построен при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает ТАСС.

Перед этим сама отшельница обращалась к миллиардеру с просьбой помочь в строительстве дома, поскольку её старая изба была в плохом состоянии. Дерипаска откликнулся на просьбу, в декабре началось строительство нового дома, и уже в начале марта все работы по возведению избы были завершены.

Накануне Лыкова въехала в новый дом, его уже освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Добавим, что строительство избы велось поэтапно: её собрали в Абакане, брёвна пронумеровали, затем разобрали и доставили на заимку, где живёт Лыкова. Доставляли по реке на плотах, всего потребовалось 18 рейсов. А стеклопакеты доставляли на вертолётах. В новый дом уже привезли мебель и бытовые принадлежности.

Требования: набожность и стальной стержень. Агафья Лыкова ищет напарницу в Сети

Требования: набожность и стальной стержень. Агафья Лыкова ищет напарницу в Сети

Отшельница Агафья Лыкова — последняя представительница семьи староверов, которые жили в изоляции с 1937 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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