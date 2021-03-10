Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом

Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом на территории заповедника "Хакасский", который был построен при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает ТАСС.

Перед этим сама отшельница обращалась к миллиардеру с просьбой помочь в строительстве дома, поскольку её старая изба была в плохом состоянии. Дерипаска откликнулся на просьбу, в декабре началось строительство нового дома, и уже в начале марта все работы по возведению избы были завершены.

Накануне Лыкова въехала в новый дом, его уже освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Добавим, что строительство избы велось поэтапно: её собрали в Абакане, брёвна пронумеровали, затем разобрали и доставили на заимку, где живёт Лыкова. Доставляли по реке на плотах, всего потребовалось 18 рейсов. А стеклопакеты доставляли на вертолётах. В новый дом уже привезли мебель и бытовые принадлежности.

Отшельница Агафья Лыкова — последняя представительница семьи староверов, которые жили в изоляции с 1937 года.

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